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  4. 14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 09:41
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Petrol fiyatı 14 ayın dibini görürken akaryakıt fiyatları için indirim gözüktü. Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyordu, rakam belli oldu. Akaryakıtta indirim 1,83 TL olacak. 25 Haziran'dan sonra en düşük seviye görülecek. İşte il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları...

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti. Brent petrol 73 doların altına geriledi. Ham petrol 69 dolara yakın seyrediyor. Böylece petrol fiyatları Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Akaryakıta 2 liraya yakın indirim gelmesi bekleniyor. Peki benzine motorine indirim ne kadar, kaç TL olacak? Güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte 5 Eylül 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

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BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatlarında 1,83 liralık indirim bekleniyor. Böylece benzin fiyatı 25 Haziran sonrası en düşük seviyeye gerileyecek.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Dün ise LPG (otogaz) fiyatı 1,30 TL artmıştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 EYLÜL 2024 PERŞEMBE)

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 24.55 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 24.61 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
21.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.88
Gazyağı
36.64
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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