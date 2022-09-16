14 gün kaldı! 6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor, 30 milyar TL'ye kadar o borçlar silinecek

Gözler TBMM'de! Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına sayılı günler kala, gündem oldukça yoğun. AK Parti'nin ekonomi içerikli torba kanun teklifi meclise sunulacak. Dar gelirlilerin borçlarını silen düzenleme için adım atılacak.

30 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK!

Hazırlanan pakette yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Aynı zamanda varlık denetim şirketleri tarafından yapılan icralarda da düzenlemeye gidilecek.

İCRA TAKİBİNDEKİ O BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

1 milyonu yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2.500 liraya kadar icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.



