14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçen hafta piyasa katılımcıları anketini paylaşmıştı. Yayımlanan verilere göre; 2022 sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06 olurken, Dolar kuru 16,04 Türk Lirası olarak ön görüldü. Vatandaşlar 14 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 14 Şubat Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

14 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın yedinci günü, Dolar alış fiyatı sabah saatlerinde 13,5003 satış fiyatı ise 13,5059 TL. olmuştu. 14 Şubat Pazartesi günü Borsa İstanbul'un açılmasının ardından Dolar ve Euro'da son duruma haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 13 Şubat Pazar günü Euro salış fiyatı 15,3124, satış fiyatı ise 15,3560 TL oldu.

