FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 14 Şubat öncesi kuyumculara talep arttı

14 Şubat öncesi kuyumculara talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2020 11:50 | Son Güncelleme

Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcuların da kapısını çalıyor.

14 Şubat öncesi kuyumculara talep arttı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat için 10 gün veya bir hafta öncesinde hareketliliğin başladığını, Sevgililer Günü'nde ise alışveriş hareketliliğinin zirve noktasına çıktığını belirtti.

Sevgililer Günü haftasındaki alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük artış yaşandığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü, yılbaşı ve Anneler Günü gibi özel günler, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıyor. Sevdiklerimizi hatırladığımız bu kıymetli zaman dilimlerinde kuyumcular olarak yaklaşık yıllık cironun yüzde 15-20'sini gerçekleştiriyoruz. Sektör olarak bu yıl özellikle Sevgililer Günü alışverişinden büyük beklentilerimiz var. Çünkü kuyumculuk alışverişinde taksit imkanının 8'e çıkmasının mağazalardaki hareketliliğe ekstra katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sektör firmalarımız, bir fuara veya bir bayrama hazırlanır gibi aylar öncesinden başlayarak ürün yelpazelerini yenileyerek yeni ürünlerle zenginleştirdi. Sevgililer Günü'nde verilebilecek en doğru hediye, bütçesi ve boyutu ne olursa olsun, asla eskimediği ve nesilden nesile geçtiği için bir mücevherdir. Mücevherat, yüzyıllar öncesinden beri ölümsüz aşkın sembolü olmuş, en romantik anları tamamlamıştır."

"Bu yıl bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler ilgi çekiyor"

Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki artış trendinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın takı, mücevher tercihini etkilediğini, gramaj olarak daha hafif ancak gösterişli, zarif ve bütçe dostu takı modellerinin ilgi topladığını söyledi.

Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşın altın takı, pırlantalı mücevher, gümüş takı ve gümüş eşya kategorilerinde en çok ilgisini çeken ürün konsept ve modellere değinen Atayık, şunları kaydetti:

"Pırlantalı ürün kategorisinde tektaş yüzük, tüm özel günlerin yanı sıra Sevgililer Günü'nün de en popüler tercihi. Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor. Efektli tektaş yüzük ve birçok küçük pırlanta parçalarla bezenmiş kolye ve küpeler ilgi topluyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 TL ila 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor. Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler. Bu kategoride hediyelik takılar, 750 TL ila 1500 TL fiyatları arasında değişiyor. Bütçesine göre daha ekonomik ancak zarif takılar isteyen müşterilerin tercihlerinden biri de gümüş takılar. 200 TL ila 500 TL fiyat aralığında ağırlıklı olarak gümüş kolye ve küpeler ilgi çekiyor."

Hediye seçeneklerinden biri de zarif inci ürünleri

İKO Başkanı Atayık, inci kategorisinde ise daha hafif, zarif ürünlerin, incilerin yanında taşların da işlendiği kolye ve küpeler ile incilerle donatılmış zincir kolyelerin ilgi çektiğini dile getirdi.

Sevgililer Günü'nde farklı bir alternatif arayanları, Kapalıçarşı'nın tarihi hanlarına davet eden Atayık, "(Farklı bir alternatif arayanlar) Bu tarihi hanlarda halen geleneksel yöntemleri kullanarak gümüşü sanata çeviren ustaların elinden çıkan gümüş eşya modellerinden seçerek sevdiklerine yıllarca saklayabileceği benzersiz eserlerle sürpriz yapabilirler. 500 TL'den başlayan fiyatlarla gümüş şekerlik, çerezlik, tepsi, gümüş kahve fincanı, aynalar, vazo ve şerbetlik gibi ürünlerden alabilirler." diye konuştu.

Atayık, satın aldıkları mücevherin kalitesini ve tüm özelliklerini doğru şekilde analiz ettirip makul fiyatlarla uluslararası geçerli laboratuvar sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşları GLT Laboratuvarı'na beklediğini de söyledi.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
PARTNER Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa... Tosuncuk Mehmet Aydın ile ilgili bomba iddia! Eğer doğruysa...
Satış sonrası hizmette yeni dönemSatış sonrası hizmette yeni dönem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuyumcu, İstanbul Kuyumcular Odası, 14 şubat,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Şeker' açıklaması

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

İşte ocak ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Bunu yapanlar dikkat!

Bunu yapanlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Elektrikte yeni tarife yolda

Elektrikte yeni tarife yolda

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
doğum günü ve evlilik yıldönümü dışındaki alışverişler boş...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

S&P'den koronavirüs değerlendirmesi

S&P'den koronavirüs değerlendirmesi

Kapalı alanda sigara içene 187 lira, iş yerine de 12 bin 938 lira ceza uygulanacak

Bunu yapanlar dikkat!

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik, uluslararası arenada farkını gösteriyor

Rıdvan Çelikel tarafından kurulan Anel Elektrik, uluslararası arenada farkını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dut pekmezi tavsiyesi satış rekorları kırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etti

Rusya'ya en çok mandarin ihraç edildi

Rusya'ya en çok ihraç edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.