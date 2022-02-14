14 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak vatandaşlar ile altın alım satımı yapacak olan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 14 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 14 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Haftanın son günü ons altının alım fiyatı, 1.861,00 TL, satış fiyatı 1.861,54 TL oldu. Altın piyasası 14 Şubat Pazartesi günü saat 09:30'da açılacak. Güncel yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın 807,93 liradan alınıyor, 808,16 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın 5 bin TL'nin üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 352 liradan geri alınırken, 5 bin 433 liradan da satışa sunuluyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 310 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.328 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın haftanın yedinci gününde 2.629 liradan alınıyor, 2.656 liradan satılıyor.

Ata altın: Ata altın alış fiyatı 5.383,00 TL olurken, Ata altın satış fiyatı 5.429,00 Tl'yi gördü.

