FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 14 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Şubat Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. Ellerindeki altını bozdurmak ya da altın almak isteyen vatandaşlar internette yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları altın fiyatlarında son durumu araştırmaya başladı. Öte yandan Hazine ve Mali Bakanı Nebati'nin açıklamasının ardından yastık altı altında detaylar belli oldu. Peki 14 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 14 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte son rakamlar...

14 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında son durum haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak vatandaşlar ile altın alım satımı yapacak olan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 14 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 14 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Haftanın son günü ons altının alım fiyatı, 1.861,00 TL, satış fiyatı 1.861,54 TL oldu. Altın piyasası 14 Şubat Pazartesi günü saat 09:30'da açılacak. Güncel yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın 807,93 liradan alınıyor, 808,16 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın 5 bin TL'nin üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 352 liradan geri alınırken, 5 bin 433 liradan da satışa sunuluyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 310 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.328 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın haftanın yedinci gününde 2.629 liradan alınıyor, 2.656 liradan satılıyor.

Ata altın: Ata altın alış fiyatı 5.383,00 TL olurken, Ata altın satış fiyatı 5.429,00 Tl'yi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...Son dakika: Altınını getir kredi faiz indirimini kap! Çifte kazanç için çalışma başlatılacak...
Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu! Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu!
Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

Milyoner'deki yarışmacı sosyal medyayı salladı: Zeka seviyeme...

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik ücretleri ile ilgili açıklama

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

Erdoğan duyurmuştu! Bugün yürürlüğe girdi

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

Kamuda çalışanlarla ilgili kıdem tazminatı kararı

Kamuda çalışanlarla ilgili kıdem tazminatı kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.