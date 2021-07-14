14 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım paraları ne zaman yatacak?

Yardıma muhtaç yaşlıların ve engellilerin yakınlarına, şartları taşıdıklarında evde bakım maaşı yatırılmaktadır. Evde bakım paralarının temmuz ayında ne zaman yatacağı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, temmuz ayında toplamda 893,1 milyon TL ödeme yapılacağını da duyurdu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı için yatırılacak evde bakım maaşının ne zaman yatacağı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık” dedi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda geliştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an yarım milyonu aşkın vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz” dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen 1657 TL tutarındaki aylık, son zamla birlikte 1.798 TL’ye ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Çanakkale

İzmir

Ordu

Tokat

Karabük

Antalya

Osmaniye

Uşak

Aksaray

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım parası ve engelli aylığı alınabilmesi için başvuruların ikamet edilen yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Evde bakım parası alınması için başvuru esnasında engellinin bulunması gerekmiyor. Gerekli belgelerle yapılan başvurular değerlendirilerek evde bakım parası bağlanması işlemleri gerçekleştiriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İlk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması gerekmektedir. Bu yıl bu sınır 1705.06 TL. Örneğin engellinin yaşadığı hanede 4 kişi yaşıyorsa evde bakım parası alınabilmesi için bu hanedeki toplam gelirin 6 bin 820 TL’yi geçmemesi gerekir. Aksi takdirde evde bakım parası alınamaz.

Evde bakım parası alan kişinin yaşadığı hanede bir emekli varsa ve bu emekliye bayram ikramiyesi ödenmişse ödenen ikramiyeler gelir sınırının hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla annenin engelli çocuğuna baktığı bir hanede, babanın emekli olması halinde Kurban ve Ramazan Bayramı’nda ödenen iki ikramiye gelir hesabında dikkate alınmıyor. Böyle olunca da evde bakım parası alan kişilerin bayram ikramiyesi almış olmaları nedeniyle bakanlığa bildirimde bulunmasına ve bu ikramiyeler nedeniyle aylıklarını kestirmelerine gerek yok.

Engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşü ile bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor.



