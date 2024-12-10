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"14 yıldır bunu bekliyoruz" dedi... Suriyeli esnaf kepenkleri indirmeye hazırlanıyor! Baas rejimi sonrası Suriye'ye geri dönüş başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 08:22
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61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesi ile beraber Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkesine dönmek için hazırlıklara başladı. Türkiye'de esnaflık yapan Suriyelilerin ise dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Peki Suriyeli esnafın düşüncesi ne? İşte detaylar...

"14 yıldır bunu bekliyoruz" dedi... Suriyeli esnaf kepenkleri indirmeye hazırlanıyor! Baas rejimi sonrası Suriye'ye geri dönüş başladı

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi sona erdi. Rejimin sona ermesi ile milyonlarca Suriyeli dönüş yoluna koyuldu. Yıllardır burada esnaflık yapan Suriyelilerin ise gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Show Haber Suriyeli esnafın ne karar vereceğini sordu. Kararsız kalan esnaf ile beraber gitmek için hazırlık yapmaya başlayan esnaf da bulunuyor. "Esad gitti, biz çok mutluyuz" diyen esnaf gitmek için hazırlık yapmaya başladığını belirtti.

Burada okumuş, işe başlamış ya da iş kurmuş insanlar için geri dönüş yolu uzak bir ihtimal olarak görünse de genel olarak dönmek istediklerini belirtiyorlar.

suriyeli

İşletme okumuş ve çalışan Suriyeli sığınmacı, "Şu an da aklımda yok. Belki de dönerim ya da başkma ülkelere gidebilirim. Buranın sahibi Suriyeli. İşletme durabilir ama o gidebilir" sözlerini kullandı.

6 ay sonra gideceğiz

Esnaflık yapan Suriyeli genç ise, "Düşünüyoruz inşallah. Suriye'de kendimize iş kurup çalışacağız. 6 ay sonra gideceğiz" şeklinde konuştu.

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13 yıldır İstanbul'da esnaflık yapan işletme sahibi Suriyeli ise, "İnşallah gideceğiz. Burada devam edeceğiz, çalışma izini varsa kalabilir. O zaman bu yer devam edecek"

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Suriye'de evin, çalışma yerinin olduğunu söyleyen bir Suriyeli ise "Tabii ki gideceğim, Ev de var çalışıyorlar, her şey var" cümlelerini kurdu.

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Hatay Cilvegöz Sınır Kapısı'nda yaşanan hareketlilik ise takip ediliyor. Milyonlarca Suriyeli savaşın bitmesi ile beraber Suriye'nin yolunu tuttu. Sınır kapısında bulunan bir Suriyeli, "Savaş başladığı zaman Suriye'ye geldik. Suriye yeniden kalkınıyor ama sıfırdan başlamayacağız. Çünkü doktor var, mühendis var... 14 sene bunu bekledik" dedi.

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Beşar Esad suriyeli
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