140 milyar dolar ile tarihi zirve! KKM bitiyor, rezervler güçleniyor: Merkez Bankası duyurdu

Merkez Bankası rezervleri tarihi rekorunu kırdı. Geçtiğimiz hafta 136,5 milyar dolar açıklanan toplam rezervler bu haftaki verilerde 140,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

DÖVİZDEN MEVDUATLARI GERİLİYOR

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 378,80 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 16,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Aralık ile sona eren haftada 175 milyar 637,80 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 48 milyon dolar azalarak 101 milyar 528,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 330,80 milyon dolar düşüşle 74 milyar 109,10 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 773 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 558 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 215, milyar dolar düşüş gösterdi.

KKM’DE DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 738,7 milyar TL'den 2 trilyon 714,3 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 228,4 milyar TL'den 11 trilyon 314,3 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 164 milyar TL'den 14 trilyon 146,8 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 470,1 milyar TL'den 1 trilyon 477,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 43,5 milyar TL'den 79,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175 milyar TL'den 175,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 1 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.







