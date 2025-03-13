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15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak! Hesaplara yatacağı tarih...

13.03.2025 11:40
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'ye yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin etki analizi yapıldı. İkramiye kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart ile 28 Mart günleri arasında yapılması bekleniyor.

15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak! Hesaplara yatacağı tarih...

AA muhabirinin etki analizinden yaptığı derlemeye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştiriliyor.

Asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere sporculara Bakanlıkça, 2022 yılında 81 milyon 208 bin 278,09 lira, 2023 yılı için 218 milyon 892 bin 405,24 lira, 2024 yılı için 406 milyon 419 bin 201,78 lira ve bu yıl Ocakta ise 46 milyon 58 bin 365,33 lira sporcu harçlığı ödemesi yapıldı.

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Teklifle serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik oda genel kurulu toplantı çağrısının, odanın resmi internet sitesinde ilan edilmesi usulü getiriliyor ve taahhütlü posta marifetiyle üyeye gönderilmesi uygulamasına son veriliyor.

Halihazırda odalara kayıtlı 134 bin 336 meslek mensubu bulunduğu ve bir A4 kağıdı için taahhütlü posta giderinin 100 lira olduğu hesaplandığında düzenlemeyle odaların iş gücü ve zaman maliyeti ile kırtasiye giderleri hariç 13 milyon 433 bin 600 liralık posta giderinin azalması öngörülüyor.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Kanun teklifiyle cumhurbaşkanının görev ve emekli aylığı, milletvekilleri ve bakanlarda olduğu gibi standart hale getiriliyor. Cumhurbaşkanının görev ve emekli aylığı, TBMM başkanının görev ve emekli aylığının yüzde 5 fazlası esas alınarak yeniden düzenleniyor.

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Düzenlemenin, emekli aylığı da dahil olmak üzere yıllık toplam maliyetinin yaklaşık 670 bin lira, 2025 yılı için 8 aylık maliyetinin yaklaşık 450 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 11 Mayıs 2018'de eklenen madde ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira tutarında bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

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Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

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Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.

Teklifle, otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçların, geçiş ücreti ve varsa cezasının ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında tahsilatı yapılacak. Bu sayede elde edilecek tutarın yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceği için yıllık yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde edileceği hesaplanıyor.

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DHMİ PERFORMANS PRİMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline performans primi ödenmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Türkiye'de sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar, performans primi olarak ödenecek.

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Düzenleme ile DHMİ'de görev yapan 12 bin 7 personel için Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (Eurocontrol) yıllık yaklaşık 4 milyar 508 milyon 860 bin 637 lira ek ödeme alınacak, ülke bütçesine mali yük getirmeyecek.

Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları 5 yaşını tamamlayana kadar başvurulması ve Türkiye'de ikamet ediyor olunması koşuluyla doğum yardımı yapılacak.

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Doğum Yardımı Programı'nın, düzenli bir yardım programı haline gelmesi nedeniyle 5 yıllık bir maliyet analizi yapılarak projeksiyon hazırlandı ve Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen doğum istatistiklerine istinaden hesaplamalar yapıldı.

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Buna göre, yardım bütçesinin, birinci yılda 22,8 milyar lira, ikinci yılda 45,7 milyar lira, üçüncü yılda 67,6 milyar lira, dördüncü yılda 89,5 milyar lira beşinci yılda 111,4 milyar liraya ulaşması öngörüldü. Halihazırda uygulanan programın 2024 yılı bütçesinin 211 milyon lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda birinci yıldaki yaklaşık ek maliyetin 22,6 milyar lira olacağı hesaplandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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