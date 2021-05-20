15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Otomobil tamircileri genellikle küçük yaşlarda aileleri tarafından bir ustanın yanına çırak olarak verilerek mesleğin erbabı olmaları ile biliniyor. Özellikle geçmişte yaz aylarında bir ustanın yanında küçük yaşlarda çırakların görülmesi normal bir durumken, şimdilerde ise sanayi sitelerinde çırak azlığından dolayı sıkıntı yaşanıyor. Dükkânlarına alet edevat toplamaya bile çırak bulamayan ustalar, bu durumun değişmemesi halinde gelecekte yeni ustaların olmayacağını ve yetişen sınırlı sayıda çırağın tüm şehrin işlerine bakacağına vurgu yaptı.

Yeni neslin mesleğin zorluklarından dolayı bu işe sıcak bakmadığından ve buna bağlı olarak dükkânında çalışacak çırak sıkıntısı yaşandıklarından bahseden araç tamircisi Emre Köksal, bugüne kadar dükkânına gelen çırakların ise çeşitli bahanelerle işi bıraktıklarını anlattı.

Kendisinin de 10 yaşından beri sanayide çalıştığını ve sonrasında otomobil tamircisi olduğunu aktaran Emre Köksal, “Ortaokuldan mezun oldum, 10-11 yaşında bu mesleğe başladım. Çıraklıkta ustalarımız bu mesleği öğretebilmek için, bizi ezdiler. Allah razı olsun iyi ki ezmişler çünkü onların sayesinde bu meslekten ekmek yiyoruz şimdi. Onlar bizi ezmeseydi şimdi bir soytarı olurduk doğruya doğru.