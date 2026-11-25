Bir önceki işlem gününü 3 bin 556,13 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 3 bin 570 dolara kadar çıkan değerli metal, ilerleyen saatlerde satış baskısının artmasıyla birlikte düşüşe geçti.

ONS ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR EŞİĞİ AŞAĞI YÖNLÜ KIRILDI

Saat 15.00 sıralarında satışların hız kazanmasıyla birlikte ons altının fiyatı, önceki kapanışına kıyasla yaklaşık yüzde 1,86 değer kaybederek 3 bin 489,82 dolara kadar düştü.

YAKLAŞIK 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Türkiye saatiyle (TSİ) 14.59 itibarıyla 3 bin 500 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, 2 Eylül 2025'ten bu yana ilk kez bu seviyenin altında işlem gördü.

Yaşanan düşüşle birlikte değerli metal, yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine ulaştı.