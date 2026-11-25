Bir önceki işlem gününü 3 bin 556,13 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 3 bin 570 dolara kadar çıkan değerli metal, ilerleyen saatlerde satış baskısının artmasıyla birlikte düşüşe geçti.
Saat 15.00 sıralarında satışların hız kazanmasıyla birlikte ons altının fiyatı, önceki kapanışına kıyasla yaklaşık yüzde 1,86 değer kaybederek 3 bin 489,82 dolara kadar düştü.
Türkiye saatiyle (TSİ) 14.59 itibarıyla 3 bin 500 dolar seviyesinin altına gerileyen ons altın, 2 Eylül 2025'ten bu yana ilk kez bu seviyenin altında işlem gördü.
Yaşanan düşüşle birlikte değerli metal, yaklaşık 15 ayın en düşük seviyesine ulaştı.
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