15 BİN TL MASADA | En düşük emekli maaşı için 20 gün kala yüzde 20 iddiası! 14 bin 321 TL cepte, refah payı için son söz Erdoğan'ın

SSK ve Bağkur emeklileri maaş zamları için kolları sıvadı, yeni yıla 20 gün kala yüzde 20 zam iddiası sonrası kağıdı kaleme eline alıp hesaplamalara başladı. 2025 yılında emekliye ne kadar zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni kulis bilgisi geldi. 2025 yeni maaş zamları için 'refah payı' detayı emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında olurken; 15 bin TL'nin masada olduğu ve son sözün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu belirtildi. Peki 2025 yılında en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine yeni yılda yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

Yıl sonu yaklaşırken memur, asgari ücretli, emekli... herkes yeni zamlı maaşları merak ediyor. 2025 yılında yapılacak zam oranı için günlerdir hesaplar yapılırken, en düşük emekli maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

ZAM İÇİN GÖZLER KRİTİK RAKAMLARDA

Kasım ayı enflasyonunun % 2,24 olarak açıklanması sonrası 5 aylık enflasyon ise 14,57 oldu. Emeklilerin beklediği Ocak ayı zammının kesinleşmesine sadece bir ay kaldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın en düşük emekli aylığına zamla ilgili yaptığı 'refah payı' çıkışı bir anda gündem yarattı. Yılmaz, katıldığı canlı yayında "Bu 12 bin 500 lira ile ilgili asgari tutarla ilgili de mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum. En temel kuralımız da biliyorsunuz bizim her zaman enflasyona ezdirmeme kuralı o kurallar mutlaka çalışacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklileri Yılmaz'ın bu açıklamaları sonrası kağıdı kalemi aldı, hesap yapmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA 14 BİN 321 TL CEPTE

SSK ve Bağkur emeklileri 5 aylık enflasyonun toplamı olan yüzde 14,57’ye göre zam alacak olursa 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 14 bin 321 liraya yükselecek.

ATV Haber'e konuşan uzman isim, "Aralık ayındaki enflasyon rakamıyla beraber bu rakamların da güncellenmesi gerekecek. Şu anda yani SGK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14.57’nin cepte olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Emekli zamları için 'refah payı' beklentisi de gündemdeki yerini korurken; gözler önce Aralık ayı enflasyon rakamlarında ardından da Beştepe'de olacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

EN DÜŞÜK MEKLİ MAAŞI 15 BİN TL Mİ OLACAK?

Şayet refah payı verilir ve zam oranları yüzde 20'yi bulursa bu durumda en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 15 bin liraya çıkabilir.

ASGRİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK YARIN BAŞLIYOR

Öte yandan asgari ücret süreci de yarın başlıyor. Milyonlar 10 Aralık’ta (yarın) yapılacak ilk toplantıya kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrete gelecek zam oranı ile ilgili de “Önümüzdeki süreçte bir denge aranacaktır elbette ve sonuçta da bir rakam şekillenecektir” demişti.

ASGARİ ÜCRET 20 BİN 572'Yİ AŞACAK MI?

2025 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklandı. Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira eğer asgari ücrete yüzde 21 oranında bir artış yapılırsa yeni asgari ücret 20 bin 572 lira olacak.

Asgari ücret zammı öncesinde taraflar toplantı öncesinde ser verip sır vermese de işçi tarafı beklentisini açıkladı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Yaşanan enflasyon mu, 2025 yılı enflasyonu mu? İkisine de katılmıyorum. İkisi de hiç doğru değil ve uygun değil ne 25'i konuşuruz ne 50'yi konuşurum. Geçinebileceğimiz ücreti konuşurum." dedi.

KULİSLERDE İKİ ORAN ÖNE ÇIKTI

Asgari ücrette yüzde 25 ile 50 arasında bir artış yapılması öngörülürken kulislerde iki oran konuşuluyor.

22 BİN 953 TL İDDİASI

O da artışın yüzde 30 ya da yüzde 35 olacağı yönünde. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22 bin 103 liraya çıkacak. Yüzde 35'lik bir artış yapılırsa da 22 bin 953 liraya yükselebilir.