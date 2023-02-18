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15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi!

18.02.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılacağı ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden zarar gören depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı alabilecek. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte konuya dair detaylar...

15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi!

15 bin TL taşınma yardımı başvurusunun nasıl gerçekleştirileceği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama nedeniyle internette araştırılıyor. 15 bin TL taşınma desteği depremzede vatandaşlara verilecek. İşte 15 bin TL deprem yardımı ile ilgili detaylar...

15 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

15 bin TL deprem yardımı (taşınma desteği) depremzede vatandaşlara verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 bin TL deprem yardımının yanında verilecek desteklere de değindi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız."

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

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