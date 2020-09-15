15 Eylül benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara benzin litre fiyatı ne kadar?

Son dönemde benzine gelen zam ve benzin indirimi konuları araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Benzin fiyatı da gelen zamlar ve indirimlerle beraber sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen indirim ile ilgili detaylar neler? İşte güncel benzin fiyatları

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. 15 Eylül 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak indirim pompa satış fiyatlarında gerçekleşti. Böylece vatandaşların satın alacağı benzin fiyatları da direkt olarak etkileniyor. Benzin ne kadar düştü diye de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine 11 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzine indirim yapılmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin litre fiyatı değişimleri de merak ediliyor.

BENZİN FİYATI ANKARA

Güncel benzin litre fiyatı Ankara ili için de oldukça merak ediliyor. Ankara ilinde ortalama olarak 6,76 TL’den satılan benzinin litre fiyatı gerçekleşen indirim ile beraber 6,65 TL olarak güncelleniyor.