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15 Eylül benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara benzin litre fiyatı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Benzin litre fiyatı 15 Eylül itibarıyla değişti. 11 kuruşluk indirimin ardından vatandaşlar benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir, Ankara ve İstanbul benzin litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel benzin fiyatları ile ilgili tüm detaylar…

15 Eylül benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara benzin litre fiyatı ne kadar?

Son dönemde benzine gelen zam ve benzin indirimi konuları araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Benzin fiyatı da gelen zamlar ve indirimlerle beraber sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen indirim ile ilgili detaylar neler? İşte güncel benzin fiyatları

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşti. 15 Eylül 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak indirim pompa satış fiyatlarında gerçekleşti. Böylece vatandaşların satın alacağı benzin fiyatları da direkt olarak etkileniyor. Benzin ne kadar düştü diye de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Benzine 11 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzine indirim yapılmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’deki benzin litre fiyatı değişimleri de merak ediliyor.

BENZİN FİYATI ANKARA

Güncel benzin litre fiyatı Ankara ili için de oldukça merak ediliyor. Ankara ilinde ortalama olarak 6,76 TL’den satılan benzinin litre fiyatı gerçekleşen indirim ile beraber 6,65 TL olarak güncelleniyor.

BENZİN FİYATI İSTANBUL

Güncel benzin litre fiyatı İstanbul da çok sayıda araç sahibi tarafından merak edilip araştırılıyor. İstanbul şehrinde önceden ortalama olarak 6,71 TL’den satılan benzin, bundan böyle İstanbul ilinde ortalama 6,60 TL’den satılacak.

BENZİN FİYATI İZMİR

Bir diğer fiyatların değişiminin merak edildiği şehir ise İzmir oluyor. Benzin litre fiyatı İzmir ilinde daha önceden ortalama 6,78 TL’den satılıyordu. Bundan sonra ise fiyatları 6,67 TL’ye iniyor.

Belirlenen bu ortalama fiyatlara rağmen; akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ortalamasıyla dolar kuru ile ilgili değişikliklerin baz alındığı şekilde rafinelerce hesaplanıyor. Hesaplanmaların ardından dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar ise rekabet ve serbesti sebebiyle hem şehirlere hem de şirketlere göre bir miktar değişkenlik gösterebiliyor.

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