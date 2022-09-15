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15 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 15 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

15.09.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları için petroldeki dalgalanma ile geçtiğimiz hafta indirim ve zam haberleri üst üste gelmişti. Bu sebeple bugün akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki 15 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 15 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

15 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 15 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Eylül Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 15 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 15 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

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ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

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motorin Zam indirim son dakika Benzin fiyatları benzin zammı
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