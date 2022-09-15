Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Eylül Perşembe günü akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 15 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 15 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

