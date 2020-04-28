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15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 16:37 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı yapıldı
  1. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile COVID-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz" dedi.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.

Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı."

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik tedbir,

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