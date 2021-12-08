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15 gün boykot ederek inşaatları durdurmuşlardı! Müteahhitler şimdi de KDV indirimi talep etti

08.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu yaptığı açıklamada, artan maliyetlerden dolayı temel inşaat malzemelerine yönelik KDV indirimi gibi teşvikler verilmesini talep etti. Öte yandan müteahhitler, artan maliyetlerden dolayı geçtiğimiz eylül ayında 15 gün boykot yaparak, inşaatları durdurmuşlardı.

15 gün boykot ederek inşaatları durdurmuşlardı! Müteahhitler şimdi de KDV indirimi talep etti

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin orta ve küçük ölçekli yatırımcıya "Gel, beraber inşa edelim" çağrısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gedikli'nin "Elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize başvuru yapabilirler. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak" açıklamasını çok anlamlı ve kıymetli bulduğunu vurgulayan Tellioğlu, "Bu yaklaşımından dolayı Türk inşaat sektörü adına kurumlarına ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Tellioğlu, Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında bekleyen 6 milyona yakın yapı stokunun olduğunu aktararak "Büyük ailelerin çekirdek aileye dönüşmesinden kaynaklı göç hareketi ülkemizde yıllık konut ihtiyaç talebini son on yıllık istatistiklerde ortalama 900 bin civarına taşımıştır. Bu rakamın tamamının, TOKİ, Emlak Konut veya markalı konut üreticileri tarafından üretilmesi mümkün değildir, bu açıdan Sayın Genel Müdürümüzün bu açıklaması sektöre moral olmuştur" diye konuştu.

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BELEDİYELERE VE BAKANLIĞA ARSA ÇAĞRISI

Uygun fiyatlı konuta rahat erişilebilmesi için talepleri olduğuna işaret eden Tellioğlu, şöyle devam etti;

"Belediyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ve ilişkili kurum ve kuruşların, mümkün olduğunca altyapısı belediyelerce hazırlanacak arsa üreterek konut maliyetlerindeki arsa payının yüzde 50'den yüzde 35-40'lara çekilmesi sağlanmalı. Sektör olarak bizlerin de başından beri talep ettiğimiz yapı müteahhitlerinin disipline edilmesi ve düzenlemesi çok faydalı olur."

Salgın ve tedarik zincirindeki bozulmalara bağlı oluşan maliyet artışlarının sıkı kontrol edilerek gerçek maliyet girdileri dışında fırsatçılığa izin verilmemesini isteyen Tellioğlu, "Ayrıca oluşan yüksek fiyat artışları için temel inşaat malzemelerine yönelik KDV indirimi gibi bazı dengeleyici teşvikler verilmeli. Müteahhitlik sektörünün tıkanıklığı giderilerek vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişimine fırsat sağlanmalıdır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları da hızlanmış olur" dedi. (AA)

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