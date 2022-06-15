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15 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

15.06.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Haziran Bitcoin ne kadar? sorusunun yanıtı ve kripto para piyasasında son durum en son FED'in faiz kararını artırmasının ardından meydana gelen kripto paralardaki değer kaybı sebebiyle merak konusu oldu. BD'de faiz oranlarının artırılması, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasına neden yol açtı. Peki 15 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

15 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili gelişmeler, kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BTC uzun bir zaman sonra yeniden 30 bin doların altında işlem görmeye başladı. Peki 15 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 364.041,95 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 364.041,78 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 4,24 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 21.073,34 , Bitcoin'in satış fiyatı 21.073,33 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,37 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.135,3900, satış fiyatı ise 1.135,3700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.613,8623 TL, satış fiyatı 19.613,5168 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 5,29 değer ksybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0522 Dolar, satış fiyatı ise 0,0522 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,9024 TL, satış fiyatı ise 0,9023 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,90 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3098 Dolar, satış fiyatı ise 0,3097 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,3518 TL, satış fiyatı ise 5,3501 TL oldu.

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