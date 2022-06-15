Bitcoin ile ilgili gelişmeler, kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BTC uzun bir zaman sonra yeniden 30 bin doların altında işlem görmeye başladı. Peki 15 Haziran Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 364.041,95 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 364.041,78 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 4,24 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 21.073,34 , Bitcoin'in satış fiyatı 21.073,33 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 2,37 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 1.135,3900, satış fiyatı ise 1.135,3700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.613,8623 TL, satış fiyatı 19.613,5168 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 5,29 değer ksybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0522 Dolar, satış fiyatı ise 0,0522 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

15 Haziran Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,9024 TL, satış fiyatı ise 0,9023 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 0,90 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3098 Dolar, satış fiyatı ise 0,3097 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,3518 TL, satış fiyatı ise 5,3501 TL oldu.

