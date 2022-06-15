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BİTCOİN'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ! Bitcoin neden düşüyor? 15 Haziran Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

15.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin neden düşüyor? Dünyanın en çok bilinen kripto para birimindeki sert düşüş vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan panik havası Bitcoin'in yanı sıra diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Peki Bitcoin neden düşüyor? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba günü güncel bitcoin fiyatı...

BİTCOİN'DE BÜYÜK ÇÖKÜŞ! Bitcoin neden düşüyor? 15 Haziran Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

Bitcoin ile ilgili gelişmeler, kripto paralarda düşüşün derinleştiği son birkaç haftadır vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. BTC uzun bir zaman sonra yeniden 24 bin doların altında işlem görmeye başladı. Bitcoin neden düşüyor? 15 Haziran bitcoin fiyatı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin neden düşüyor, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bitcoin 15 Haziran Çarşamba günü yüzde 8,30 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 20.640,58 , Bitcoin'in satış fiyatı 20.640,57 Dolar oldu.

15 Haziran Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 356.772,43 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 356.772,25 TL oldu.

Bitcoin böylelikle geçtiğimiz 2020'nin Aralık ayundan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Ayrıca bugün ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak.

Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

15 HAZİRAN BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN ALIŞ FİYATI: 20.640,58 Dolar

BİTCOİN SATIŞ FİYATI: 20.640,57 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

BİTCOİN ALIŞ FİYATI: 356.772,43 TL

BİTCOİN SATIŞ FİYATI: 356.772,25 TL

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