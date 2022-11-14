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15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Kozmetik, tekstil, gıda ürünleri BİM'de

14.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM marketlerinde dönem dönem çeşitli ürünler yer almaya devam ediyor. BİM 15 Kasım Aktüel ürünler kataloğunda kozmetik, tekstil, gıda ürünleri yer aldı. Oje, maskara, ruj gibi ürünler 15 Kasım Salı itibarıyla BİM marketlerinde olacak. İşte 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu...

15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Kozmetik, tekstil, gıda ürünleri BİM'de

Uygun fiyatlı ürünler dönem dönem BİM marketlerinin raflarında yerini alıyor. Maskara 39,60 TL'den, Lip Gloss ise 34,50 TL'den müşterilerin beğenisine sunulacak. İç çamaşırı, vücut yağı gibi ürünler de BİM mağazalarında olacak. İşte 15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu...

15 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

BİM marketlerinde 100 ml vücut yağı 39,50 TL'den satılacak. 80-85-90 beden sütyenler 79,90 TL'den satılacak.

15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Kozmetik, tekstil, gıda ürünleri BİM'de

Penti pantolon çorabı 40 denye 12,50 TL, külotlu çorap 22,50 TL'den satılacak.

15 Kasım BİM aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Kozmetik, tekstil, gıda ürünleri BİM'de

Gıda kategorisinde peynir, yoğurt, süt, ballı kaymak gibi ürünler BİM 15 Kasım Aktüel ürünler kataloğunda yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bim alışveriş

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