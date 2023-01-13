15 milyon emekli bekliyor, EYT'liler ilk kez alacak! Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Maaşları yüzde 30 zamlanan emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Kulisler şimdiden hareketlenirken, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada "Geçen sen de bayram ikramiyelerine bir zam yapılmıştı. Bu sene de bir güncelleme yapılacaktır." diye konuştu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi yılda iki kere, yaklaşık 12 milyon emekliye verilen bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl bin 100 TL'ydi.

Bayram ikramiyeleri emekliye bu yıl da verilecek ancak, bir artış olup olmayacağı merak ediliyor.

EYT'LİLER İLK KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Bu yıl EYT düzenlemesi ile birlikte 2 milyon 250 bin kişi de ilk kez bayram ikramiyelerinden faydalanacak. Toplam 15 milyona yakın emeklinin gözü hükümetten gelecek haberde.

YÜZDE 30'LIK ZAM OLURSA BAYRAM İKRAMİYESİ 1430 TL OLACAK

ATV Haber'de yer alan habere göre; emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer bayram ikramiyelerine de yüzde 30 zam gelirse, 2022'de bin 100 TL olan ikramiyeler bin 430 TL olacak.

EN AZ YÜZDE YÜZ ZAM KONUŞULUYOR

Ancak sokağın beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında. Dolayısıyla kulislerde iki bayram için ikramiyelere en az yüzde 100 yapılabileceği konuşuluyor.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda bir oran açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullanırken, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'de "Sayın Cumhurbaşkanımız, mutlaka ama mutlaka emeklinin yüreğini ferahlatacak bir hali hayata yansıtır" dedi.



