FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte

SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte

13.01.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren düzenlemeyle, memur ve emekliler ocak ayında yüzde 30 zam alacak. Öte yandan işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2023'ün haziran ayına kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Merakla bekleniyordu! Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte

Son dakika haberine göre, memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memur ve emeklileri ocak ayında yüzde 30 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

fw

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak. Teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 milyon 700 bin işveren faydalanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!
Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...
EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!EYT'liye 25 bin lira maaş promosyonu! İlk üç güne dikkat!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete memur maaşı Zam emekli

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

İsveç'te skandal olay! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astılar

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

880 bin TL’ye satıyorlar! Kapış kapış gidiyor...

880 bin TL’ye satıyorlar! Kapış kapış gidiyor...

Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı

Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte emekli maaşı hesaplama ekranı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.