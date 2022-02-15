15 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Şubat altın bilezik fiyatları haftanın ikinci günü yatırım yapmak isteyen kişiler ile altın bilezik alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Altın bileziği olan çok sayıda kişi altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Birçok vatandaş "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaya hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 15 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

15 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 730,58 TL, satış fiyatı ise 752,95 TL oldu. Güncel fiyatlar bugün altın piyasasının açılması ile belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın ilk günü 18 ayar altın 589,85 Tl alış fiyatından, 590,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın ilk günü 14 ayar altın alış fiyatı 440,25 TL, satış fiyatı ise 530,04 TL oldu.

