FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 Salı

15.02.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Şubat Salı altın fiyatlarında son durum haftanın 2. günü ellerindeki altını bozdurmak isteyen vatandaşlar ile altın almak isteyen yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak vatandaşlar ile altın alım satımı yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki 15 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 15 Şubat Salı güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

15 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat Salı haftanın ikinci gününde güncel altın fiyatları altın almak isteyen ya da ellerindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ellerindeki ellerindeki altınları paraya dönüştürmek isteyenler ile altın almayı düşünen kişiler internette yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları altın fiyatlarında son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Öte yandan Hazine ve Mali Bakanı Nebati'nin açıklamasının ardından yastık altı altında ayrıntılar belli oldu. Peki 15 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan değerli metal, pazartesi günü 1.852 dolar civarında bulundu. Güncel yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarına piyasaların açılmasının ardından haberimizde yer verilecektir.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın bugün 805,22 liradan alınıyor, 805,31 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 302 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.330 lirada bulunuyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 310 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.328 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın bugün 2.614 liradan alınıyor, 2.661 liradan satılıyor.

Ata altın: Haftanın ilk günü ata altın alış fiyatı 5.374,00 TL, satış fiyatı ise 5.427,00 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Elektrik faturası için yeni formül: Çifte destek geliyor! Kritik gün yarın...Son dakika: Elektrik faturası için yeni formül: Çifte destek geliyor! Kritik gün yarın...
Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü! Temel gıda ürünlerinde KDV oranı düşürüldü!
Bakan Nebati'den elektrik ve doğal gaz açıklaması!Bakan Nebati'den elektrik ve doğal gaz açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın tam altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

KDV indirimi genişliyor! Sırada eğitim, sağlık ve konut var…

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış

SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru!

SGK'dan milyonları ilgilendiren duyuru!

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Son dakika: Altın fiyatları için ‘savaş’ alarmı! Ons ve gram altın yeniden zirveye oynuyor: 9 ayın en yüksek seviyesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İsyan etti! "Kalleş çıktılar! Borcu olanlar..."

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

İlk soruda elendi! Arkadaşı bile utandı

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.