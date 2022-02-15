15 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat Salı haftanın ikinci gününde güncel altın fiyatları altın almak isteyen ya da ellerindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ellerindeki ellerindeki altınları paraya dönüştürmek isteyenler ile altın almayı düşünen kişiler internette yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları altın fiyatlarında son durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Öte yandan Hazine ve Mali Bakanı Nebati'nin açıklamasının ardından yastık altı altında ayrıntılar belli oldu. Peki 15 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 15 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan değerli metal, pazartesi günü 1.852 dolar civarında bulundu. Güncel yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarına piyasaların açılmasının ardından haberimizde yer verilecektir.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın bugün 805,22 liradan alınıyor, 805,31 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 302 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.330 lirada bulunuyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 310 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.328 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın bugün 2.614 liradan alınıyor, 2.661 liradan satılıyor.

Ata altın: Haftanın ilk günü ata altın alış fiyatı 5.374,00 TL, satış fiyatı ise 5.427,00 TL oldu.

