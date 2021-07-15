15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri için destek ödeme tarihi

15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi alan şehit yakınları ve gaziler, 1100 TL bayram ikramiyesine de kavuşuyor. Bakan Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 TL destek ödemelerinin yanıda, 1100 TL bayram ikramiyelerini de yatırılacağını söyledi.

15 TEMMUZ ŞEHİT AİLELERİ DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere ödenen 1500 TL’nin ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL’nin gün içeriside hesaplara yatırılacağını söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere toplamda 56,9 milyon Türk lirası ödeme yapıldığını söyledi.

GAZİLERE 1, ŞEHİT YAKINLARINA 2 İSTİHDAM HAKKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 13 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütüyor.

667 KHK (6749 Sayılı Kanun) ve 670 nolu Kanun Hükmünde Kararname (7091 Sayılı Kanun) kapsamında gazilere 1, şehit yakınlarına ise 2 istihdam hakkı veriliyor.

Belirli aralıklarla yapılan atamaların ardından hak sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.



