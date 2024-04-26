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"15 Temmuz gazilerinin maaşlarının kesildiği" öne sürülmüştü! Açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 08:26
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 15 Temmuz gazilerinin 2 aydır maaş alamadığına dair iddiaya ilişkin olarak açıklama yaptı. DMM, iddiaları yalanladı, toplu ödeme almak isteyen gazilere aylık ödeme yapılmadığı hatırlatıldı.

"15 Temmuz gazilerinin maaşlarının kesildiği" öne sürülmüştü! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.

DMM'nin X hesabından paylaştığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan “15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar” iddiası doğru değildir. 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlanmıştır. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan kaynaktan kendilerine toplu olarak ödenmesini isteyenlerin talepleri üzerine, vakıf tarafından hak sahiplerine anket yolu ile sorulmuştur. Toplu ödeme yapılmasını isteyenlere ödemeleri toplu olarak gerçekleştirilmiştir." denildi.

"TOPLU ÖDEME ALANLARA AYLIK ÖDEME YAPILMIYOR"

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle toplu ödeme alan gazilere aylık olarak ödeme yapılmamaktadır. Ödemeleri aylık olarak almaya devam etmek isteyen 218 hak sahibine ise aylık ödeme yapılmaya devam edilmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
gazi maaş 15 temmuz iddia
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