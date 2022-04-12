15 yılda erken emeklilik formülü! 3600 günle erken emeklilik yolu açık! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş...

3600 günle erken emeklilik formülü! 15 yılda erken emekli olmak isteyenler kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşı doldurduktan sonra emekli olmanın yollarını arıyor. Çalışma hayatında uzun yıllar boyunca hizmet veren milyonlarca işçi, erken emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilikte prim ve gün detayları önem taşıyor. Ancak sigorta başlangıcı ve prim gün sayısına göre bu tarihler değişiklik gösteriyor.

SİGORTA BAŞLANGICINA DİKKAT

Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. Kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor.

Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor.

Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

2008'DEN SONRA DEĞİŞİYOR

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Bu tarihten sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor.

Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor. Yaştan emeklilik için gereken prim de 5400 güne yükseliyor. 15 yıl aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi şartı devam ediyor.

BAĞ-KUR'LU İÇİN YAŞ HESABI

8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağ-kur girişi bulunan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkek de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında Bağ-kur girişi bulunan kadın 5400 gün 60 yaşı, erkek de 5400 gün 62 yaşı beklemeli.

İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağ-kur’lu olan kadın yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı, erkek ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamalı. Bu durumdakilerde emeklilikte kademeli geçiş uygulanıyor.



