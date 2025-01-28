150 bin liralık faizsiz kredi sonrası 'Çok kolay alınır oldu' Çeşit de bol olunca 'Faydalanmalarını istiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan etmesi ile evlenecek çiftlerin yükünü hafifletilmesi için çalışmalar da başladı. Erdoğan, 13 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı.

EVLİLİK KREDİSİ SATIŞLARI HAREKETLENDİRDİ

Evlilik kredisi aracılığı ile ev eşyalarını daha kolay alacak olan genç çiftler, piyasa araştırmasına başladı.Evlilik kredisi kapsamında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten satış sorumlusu Ramazan Öner, sürecin olumlu gittiğini ifade etti.

BEYAZ EŞYADAN OTURMA GRUBUNA KADAR...

Üner, 25 yıldır faaliyet gösteren bir firmada çalıştığını belirterek, evlilik kredisi sonucu beyaz eşya satışlarının hızlanmaya başladığını vurguladı. Üner, "Beyaz eşyalarda buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi, televizyon ve oturma grubu gibi eşyaları bu kampanya ile çok kolay bir şekilde alınır oldu" sözlerini kullandı.

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Gençlerin kampanyayı araştırarak, bu kampanyadan faydalanması gerektiğini söyleyerek, "Gençlerimize tavsiyemiz bu kampanyayı detaylı bir şekilde araştırıp, bizim gibi gençlere destek veren yardımcı olan mağazalara gelerek evlilik yolunda bu güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ellerinden geldiğince destek olduklarını da söyleyen Üner, "Bu anlamda bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde fiyat, çeşitlilik ve destek anlamında mağazacılık olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin evlilik yolunda kısmen de olsa zorluklarını ve yüklerini hafifletmek açısından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır