FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 150'den fazla ülkede Türk dizileri izlendi, 800 milyon seyirciye ulaşıldı 'İlk 5'teki yerimizi koruyacağız'

150'den fazla ülkede Türk dizileri izlendi, 800 milyon seyirciye ulaşıldı 'İlk 5'teki yerimizi koruyacağız'

31.03.2025 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşıldı. Yerli yapımlar, birçok platform aracılığıyla 150'yi aşkın ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Sektöre, 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı.

150'den fazla ülkede Türk dizileri izlendi, 800 milyon seyirciye ulaşıldı 'İlk 5'teki yerimizi koruyacağız'

Ticaret Bakanlığı tarafından dizi ve film sektörüne 2024 yılında önemli kısmı yurt dışı etkinlik katılım, reklam, tanıtım, pazarlama, dublaj ve alt yazı desteklerini kapsayan 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı.

iStock-2151286225

DÜNYA TÜRK DİZİLERİNİ İZLEDİ

TÜİK verilerine göre, 2024 yılında dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar seviyesinde ihracata ulaşıldı. Binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, rekabetin yüksek olduğu bölgelerde satışların sürdüğü vurgulanarak, "2025 yılında ABD, Brezilya, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı ve rekabetin yüksek olduğu pazarlarda dizi film, sinema filmi ve animasyon türündeki yapımlar açısından satışlar sürüyor. Dizi/film sektörü ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği bazı Latin Amerika ülkeleri ile özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde, yapımların korsan yayıncılık ile yayımlanmasıyla mücadele edilirken, ticaret müşavirliklerimiz kanalıyla bu yayınların kaldırılması sağlanmaktadır. 2025 yılında tanıtım ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilen yapımların ise reklam, tanıtım ve pazarlama destek unsuru bazında ön onay marifetiyle desteklenmesi planlanmaktadır" denildi.

iStock-1462607482

'İLK 5'TEKİ YERİMİZİ KORUYACAĞIZ'

iStock-917695954

2024 yılındaki desteklerin önemli bir kısmının yurt dışı etkinlik katılım, reklam tanıtım pazarlama ve dublaj alt yazı desteklerinden oluştuğu belirtilerek, şu sözleri kullandı:

"2024 yılında 5448 sayılı Karar kapsamındaki destek mevzuatımızın daha etkin kullanılabilmesini teminen, mevzuatımızda başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi çalışmasına gidilmiş ve akabinde destek başvurularında ve etkinlik sayısında dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. 2025 yılında küresel pazarda ilk 5'teki yerimizi korumayı, Bakanlığımızın Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejilerimizin birer parçası olarak bu bölgelerdeki ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi, prestijli içerik fuarlarına milli katılım ve bireysel katılım yoluyla iştirak eden firmalarımızı desteklemeyi sürdürmeyi, animasyon sektörümüz özelinde kümelenme bazlı ihracata hazırlık çalışmalarına hız vermeyi, korsan yayıncılıkla mücadele süreçlerinde sektöre destek sunmayı, ulusal ve bölgesel dijital yayıncılık mecralarında yapımlarımızın daha fazla yer almasına ivme kazandıracak çalışmalar yürütmeyi, sektörün prefinansman imkanlarını geliştirecek çalışmalar yapmayı planlıyoruz"
(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Bakan Işıkhan denetim sonuçlarını paylaştı! Bakan Işıkhan denetim sonuçlarını paylaştı!
'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı dizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Yarın başlıyor! 24 saat içinde yayından kaldırılacak...

Volkan Konak'ın ölüm haberiyle yıkıldı! "Kimse el uzatmazken..."

Volkan Konak'ın ölüm haberiyle yıkıldı! "Kimse el uzatmazken..."

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücüm başladı' piyasalar şaşkın!

Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!

Bakan Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!

O ihtimal her şeyi bozabilir 'Ciddi risk altında'

O ihtimal her şeyi bozabilir 'Ciddi risk altında'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.