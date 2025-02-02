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'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi! Küçük küçük görünürken... Müşteri sayıları da azaldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.02.2025 15:21
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Yeni yılla birlikte, asgari ücrete de gelen zamla beraber restoranlardaki fiyatlarda artış yaşandı. Pek çok üründe yeni fiyatlara geçilirken vatandaşlar da gelen zamlara tepki gösterdi. Hatta bazı esnaf "Bir sütlü kahvede 150 lira görüyorsanız oraya gitmeyin, protesto edin" dedi. Vatandaş ilk etapta göze çok büyük gelmeyen artışların ay sonunda yüklü bir tutara ulaştığını söylerken kimi esnaf da "Mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz" dedi. Kimisi ise müşteri sayılarındaki azalmaya vurgu yaptı.

'150 TL görüyorsanız gitmeyin' Hepsine zam geldi! Küçük küçük görünürken... Müşteri sayıları da azaldı

Yılbaşından sonra restoranlara gidenler bir değişimle karşılaştı. Ürünlerin yazıldığı tabelalarda ürün fiyatları duruyor ama fiyat kısmına yeni kağıtlar yapıştırılmış durumda. Çünkü fiyatlar çok arttı. Öyle ki küçük bir bardak sütlü aromalı kahve bile artık 150 lira oldu. Esnaf ise böyle bir durumda fahiş fiyat gördüğünüz yeri protesto edin gitmeyin dedi.

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"BİR FIRSATÇI YAKLAŞIMA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEKTEYİZ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Deniz, "Bir fırsatçı yaklaşıma dönüştüğünü görmekteyiz" dedi. Bir işletmeci ise "Yani bir sütlü kahvede 150 lira görüyorsanız oraya da gitmeyin yani protesto edin artık" ifadelerini kullandı.

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"BİR AY İÇİNDE GÖRDÜK YANSIMALARI"

Restoranların 2025 fiyatlarına büyük tepki geldi. Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Fiyat artışları mevcut, hepsi çok arttı. Artık canımıza tak etti gerçekten. Bir ay içinde gördük yansımaları. Hep aynısını yaşıyoruz asgari ücret artıyor fiyatlar artıyor" şeklinde konuştu.

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Asgari ücretteki artışın belirlenmesi ile birlikte restoran menülerindeki fiyatlar da bir bir değişti. Mercimek çorbasının 90 TL iken 100 TL olduğu, tavuk suyu çorbasının 100 TL iken 110 TL olduğu belirtildi. Porsiyonu 180 TL olan nohut yemeği ise 200 liraya çıktı.

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"AY SONUNDA YÜKSEK RAKAMA ULAŞIYOR"

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Minimum bir 10 - 20 TL arası fiyat artışları yaşanıyor. Hani başta bakıldığı zaman göze çok büyük gelmiyor ama sürekli dışarıda tüketim yapan insanlar için açıkçası ay sonunda oldukça yüksek bir rakama ulaşıyor bu tutar" dedi.

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"MECBUREN YANSITMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Bir işletmede de nohutlu pilav 70 liraydı, 80 TL oldu. Tavuklu pilav da 80 TL iken de 100 TL oldu. İşletmeci "55 liraya aldığımız pilav 67 liraya çıkınca ister istemez yansıtmak zorunda kalıyoruz. 87 lira gelen tavuk 115 lira olunca biz de mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz. Eleman maliyeti bayağı yükseldi. Bir sigorta maliyeti nereden baksan 10 bin lirayı geçti" dedi.

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"MÜŞTERİ SAYIMIZ YÜZDE 30 AZALDI"

Bir başka işletmeci de "Müşteri sayımız yüzde 30 civarında bir azalmayla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İşletme Zam fiyat
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