16 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK son dakika alış satış fiyatları!

Güncel altın fiyatları, tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyorlar. 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK alış ve satış fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...
14 ayar altın bilezik 595,11 TL'den alınıyor ve 710,06 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 753,85 TL iken satışı ise 876,00 TL oldu.
22 ayar altın bilezik 981,31 TL'den alınırken 1.045,47 TL'den satılıyor.