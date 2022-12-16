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  4. 16 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK son dakika alış satış fiyatları!

16 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK son dakika alış satış fiyatları!

16.12.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Aralık 2022 güncel altın fiyatları tüm altın alıp satacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın bileziğin gram fiyatının ne olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 16 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK son dakika alış satış fiyatları nedir? İşte tüm detaylar...

16 Aralık 2022 ALTIN BİLEZİK gram fiyatı ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK son dakika alış satış fiyatları!

Güncel altın fiyatları, tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyorlar. 14, 18 ve 22 ayar ALTIN BİLEZİK alış ve satış fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

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altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 595,11 TL'den alınıyor ve 710,06 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 753,85 TL iken satışı ise 876,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 981,31 TL'den alınırken 1.045,47 TL'den satılıyor.


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