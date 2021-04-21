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16 bin liraya kendi karavanını yaptı! Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

21.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Hüseyin Akkaş'ın, karavan konseptine dönüştürdüğü 1998 model otomobilindeki yaşamı ve çıktığı seyahat turları sosyal medyada ilgi görüyor.

16 bin liraya kendi karavanını yaptı! Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

Konyaaltı ilçesinde yaşayan ve bir firmada satış görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Akkaş, 18 yaşından itibaren bisikletiyle uzun süren seyahatlere başladı.

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Gittiği gördüğü yerlerin doğasında konaklama hayali kuran Akkaş, iki yıl önce 24 bin liraya bir otomobil satın aldı.

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Seyahat tutkusu nedeniyle bu otomobili konforlu bir yaşam alanına çevirmek için araştırma yapan Akkaş, aracın karavan konseptinde kullanımı için akılcı çözümler geliştirdi.

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Otomobilin bagajına mutfak ve buzdolabı yerleştirmeyi başaran, üst bölümüne ise çadır kurulumu yaptıran Akkaş, bu işlemler için 16 bin lira harcadı.

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Çevresinde "gezgin" olarak tanınan Akkaş, otomobili adına açtığı sosyal medya hesaplarında seyahat anlarını içeren paylaşımlar yapıyor. Akkaş'ın gezi güzergahı ve konakladığı noktalar takipçilerin de ilgisini çekiyor.

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AA

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antalya
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