16 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı da altın fiyatlarıyla paralel yükselişini sürdürüyor. İşte 16 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatı…
ALIŞ: 473,41 Türk lirası
SATIŞ: 491,72 Türk lirası
ALIŞ: 3.453,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.505,00 Türk lirası
ALIŞ: 3.442,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.504,00 Türk lirası
ALIŞ: 1.700,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.733,00 Türk lirası
ALIŞ: 3.329,53 Türk lirası
SATIŞ: 3.395,02 Türk lirası
ALIŞ: 525,87 Türk lirası
SATIŞ: 525,95 Türk lirası
ALIŞ: 849,00 Türk lirası
SATIŞ: 867,00 Türk lirası
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