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16 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

16.10.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda altın fiyatlarda meydana gelen yükselişlerin ardından 22 ayar bileziğin gram fiyatında da yükseliş gerçekleşti. Gram altın, 526 TL’ye kadar yükselirken, 22 ayar bileziğin gram fiyatında da artış yaşandı.

Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı da altın fiyatlarıyla paralel yükselişini sürdürüyor. İşte 16 Ekim Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatı…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

ALIŞ: 473,41 Türk lirası

SATIŞ: 491,72 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.505,00 Türk lirası

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.504,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00 Türk lirası

SATIŞ: 1.733,00 Türk lirası

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53 Türk lirası

SATIŞ: 3.395,02 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87 Türk lirası

SATIŞ: 525,95 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 849,00 Türk lirası

SATIŞ: 867,00 Türk lirası


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