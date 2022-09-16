16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 16 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 16 Eylül 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 16 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

