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16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 16 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

16.09.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü, yani haftanın son iş gününde de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petroldeki dalgalanma ile geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri üst üste gelmişti. Peki, 16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 16 Eylül 2022 Cuma günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 16 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 16 Eylül 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 16 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 16 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL

b2

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL

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