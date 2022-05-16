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16 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.05.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Mayıs 2022 Pazartesi, günü yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

16 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Mayıs 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

"22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı 16 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezikte son durum merak konusu oldu. Peki 16 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

16 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Mayıs günü yani haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Önceki kapanışını 839,89 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü 836,23 TL alış ve 846,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 656,70 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 658,23 TL alış ve 658,45 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 604,26 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 501,87 TL alış ve 605,41 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 901,82 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 901,29 lira satış fiyatı 901,48 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 901,29 TL

Gram altın satış: 901,48 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.022,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.944,00 TL satış fiyatı 6.028,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.944,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.034,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.022,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.976,00 TL alış ve 3.028,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.976,00 TL

Yarım altın satış: 3.028,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.511,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.489,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.513,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.489,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.513,00 TL

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