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Vergi kanunları haftaya TBMM gündeminde!

24.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun vergi mükellefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine sunulacağını belirtildi.

Vergi kanunları haftaya TBMM gündeminde!

AK Partili Milletvekili Emin Akbaşoğlu vatandaşı, esnafı, çiftçiyi ilgilendiren vergi kanununa ilişkin açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, önümüzdeki hafta Meclis gündeminde vergi kanunlarına ilişkin düzenlemenin geleceğini söyledi. Akbaşoğlu, söz konusu düzenlemenin vatandaşı, esnafı, çiftçiyi çok yakından ilgilendireceğini de belirtti.

CNN Türk'ün haberine göre, Meclis'te yasama yılının açılmasıyla birlikte gündemde vergi kanunlarına ilişkin düzenleme olacak. 55 maddelik bir paket. Son hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Meclis Başkanlığı'na da sunulacak.

PAKETTE NELER OLACAK?

Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

Paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.

İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.

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