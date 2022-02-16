FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16.02.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ile altın fiyatlarında son durum haftanın 3. gününde de altın bilezik almak isteyen ya da ellerindeki altın bileziği bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 16 Şubat Çarşamba günü altın fiyatları Rusya Ukrayna krizinden etkilendi. Altın bilezik alacak ya da elindeki altın bileziği bozduracak olan kişiler "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları..

16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim 16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatlarına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen için araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 16 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Şubat Çarşamba günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 734,67 Türk Lirası, satış fiyartı ise 758,93 Türk Lirası oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Şubat Çarşamba günü 18 ayar altın alış fiyatı 595,73 TL, satış fiyatı ise 596,15 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Ayar Altın alış fiyatı 443,34 TL, satış fiyatı 534,87 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT yasasından kimler yararlanacak? EYT yasasından kimler yararlanacak?
Enerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artışEnerji krizi devam ediyor! Akaryakıt fiyatlarında rekor artış
KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?

Elinde altını olanlar dikkat! Yeni sistem nasıl işleyecek?

Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül

Cemevleri, dernekler ve vakıflara elektrik faturası düzenlemesi! İşte masadaki formül

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar birkaç ay sonra...

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

15 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı!

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Herkes en çok muzda var sanıyor ama çok yanılıyor! İşte gerçekler

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.