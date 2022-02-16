16 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim 16 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatlarına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen için araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 16 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Şubat Çarşamba günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 734,67 Türk Lirası, satış fiyartı ise 758,93 Türk Lirası oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Şubat Çarşamba günü 18 ayar altın alış fiyatı 595,73 TL, satış fiyatı ise 596,15 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Ayar Altın alış fiyatı 443,34 TL, satış fiyatı 534,87 TL

