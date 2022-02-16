16 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat Çarşamba haftanın üçüncğ gününde güncel altın fiyatları altın almak isteyen ya da ellerindeki altını bozdurmayı düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatlarında son durum altın almak ya da bozdurmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 16 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan değerli ons altının alış fiyatı 16 Şubat 1.852,98 dolar, satış fiyatı ise 1.853,21 dolar oldu.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

Gram altın alış: 809,84 TL

Gram altın satış: 809,97 TL

Cumhuriyet altın

Cumhuriyet altını alış: 5.410,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.492,00 TL

Çeyrek altın:

Çeyrek altın alış: 1.316,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.339,00 TL

Yarım altın:

Yarım altın alış: 2.640,00 TL

Yarım altın satış: 2.677,00 TL

Tam altın:

Tam altın alış: 5.222,85 TL

Tam altın satış: 5.324,51 TL

Ata altın:

Ata altın alış: 5.405,00 TL

Ata altın satış: 5.472,00 TL

