1684 TL düzenli ödeme yapılıyor! Başvuran alıyor

Sosyal destek ödemelerinin miktarı enflasyon ve asgari ücrete göre değişiyor. Ocak ayında da değişmesi beklenen yaşlı aylığı, Temmuz 2022 zammıyla 1296 TL'den 1684 TL'ye yükseltildi. Düzenli olarak gerçekleştirilen yaşlı aylığı ödemeleri, hesaplara yatıyor.

ÖDEMELER HER AY YAPILIYOR

65 yaş aylığı son zam ile 1684 TL oldu. Yaşlı aylığı 65 yaşını doldurmuş olmak, muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına sağlanıyor.

YAŞLI AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almayan,nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmayan vatandaşlar.

2-65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatı devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

Yaşlı aylığı başvurusu yapmak için talep formu (Mal Müdürlüğünden), vukuatlı nüfus örneği, 3 adet fotoğraf, Tapu Sicil Müdürlüğü, Balediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, SSK, Bağkur, Emniyet Müdürlüğü tahtikat yazıları (Hepsi talep formunun üzerinde bulunacak şekilde) gerekiyor.

Yaşlı aylığı üç ayda bir peşin olarak ödenir. Bu kanundan yararlananlar devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilir.

Başvuru koşullarına uyan vatandaşlara Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece 300 gösterge rakamının har yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık verilir. Bunlardan evli olup, eşleri yukarıda şartlara haiz olanların aile reislerine ise bu aylık yüzde 50 arttırılarak sağlanır. Maddede yazılı miktardan fazla geliri olan kimselere aylık verilmez.

Sakatlık raporu için yüzde 40'ın üzerinde rapor almak ve 18 yaşını bitirmiş 19 yaşından gün almak gerekir.

