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  4. 17.002 TL olmuştu! İstanbul'a üç asgari ücret bile yetmedi: 53.058 lira oldu

17.002 TL olmuştu! İstanbul'a üç asgari ücret bile yetmedi: 53.058 lira oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
10.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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İBB'nin raporunda ortaya çıktı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.

17.002 TL olmuştu! İstanbul'a üç asgari ücret bile yetmedi: 53.058 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. Bir önceki aya göre ise artış yüzde 7,93 oldu. Ortalama yaşam maliyeti de söz konusu dönemde bir önceki aya göre 3 bin 899 lira yükseldi.

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ÜÇ ASGARİ ÜCRET YETMİYOR

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 TL, bu maliyete yetmiyor.

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BAKLİYATTA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü. Bakliyat ürünlerindeki fiyat değişimine karşın listede bir tek çay fiyatlarının aylık bazda bir miktar gerilediği görüldü.

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