17 milyon emeklinin maaşı incelenecek! SGK düğmeye bastı, ifade vermeye gitmeleri gerekecek... Faiziyle geri ödemek zorunlu

17 milyon emekli için denetimlerin düğmesine basıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ekiplerinin sayısının artması ile birlikte şüpheli işlem tespitinin saptandığı emeklilere tebligat gönderilmeye başlandı. Tebligat gönderilen emeklilerin 3 iş günü içinde ilgili SGK müdürlüğüne ifade vermeleri gerekiyor. İfade vermeyen emeklilere, adli ve idari tedbirler uygulanacağı uyarısı yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI İPTAL EDİLEBİLİR

SGK, 'şüpheli işlem' tespiti için yapay zekadan faydalanması, milyonlarca emekli adayı ve mevcut emekli maaşı alanların geriye dönük olarak incelenmesini sağlayacak. Usulsüzlüğün tespiti durumu emekli maaşının iptaline neden olabilir ya da yasal faiz ile geri alınabilir.

SGK ekipleri şüpheli durumları aydınlatmak için emeklilere eski iş arkadaşları ile ilgili sorular da yöneltebiliyor. Soruların yanıtlarının tutarsız olması durumunda ise emekli maaşı iptal edilebiliyor.

FAİZLE GERİ ÖDEMEK ZORUNLU

Tespit edilen usulsüzlüklerin ardından, emeklinin aldığı maaşın geri alınmasıyla birlikte, yasal faizle ödeme yapılması zorunlu tutuluyor. Bu, emekliler için maddi bir yükümlülük doğuruyor ve ciddi yasal sonuçlar doğurabiliyor.