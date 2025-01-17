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Fintables

17 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Swap hariç rezervler 2013’ten bu yana zirveye ulaştı, Goldman Sachs'tan geniş 'bankacılık sektörü' raporu...

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
17.01.2025 11:47
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Fintables Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Buna göre, Swap hariç rezervler, 2013’ten bu yana zirveye ulaştı. Goldman Sachs, bankacılık sektörüne ilişkin geniş bir rapor yayımladı. ’Hisseden çık, tahvile gir’ trendi sürüyor. İşte finans dünyasında yaşanan tüm gelişmeler...

17 Ocak önemli ekonomi başlıkları: Swap hariç rezervler 2013’ten bu yana zirveye ulaştı, Goldman Sachs'tan geniş 'bankacılık sektörü' raporu...

Haftanın son günü Fintables ekonomi dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İşte Türkiye'de ve dünyada öne çıkanlar...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Swap hariç rezervler, 2013’ten bu yana zirveye ulaştı. Rezerv yeterliliği geleneksel anlamda 3 kritere göre değerlendiriliyor.

☑ Goldman Sachs, bankacılık sektörüne ilişkin geniş bir rapor yayımladı. Raporda kredi tarafı uzun ve fonlama tarafı kısa olan Yapı Kredi, Akbank ve Garanti öne çıkıyor. Fiyatlamalardan kaynaklı olarak en yüksek potansiyel Yapı Kredi’de görülüyor.

☑ ’Hisseden çık, tahvile gir’ trendi sürüyor. Yabancılar yine yüklü miktarda tahvil aldı. Faizlerin inmesi ile tahvil tarafı daha da cazip hale geliyor.

☑ BofA stratejistleri, güçlü ABD verilerine rağmen Türk lirasının gelişmekte olan piyasalarda carry trade için hala cazip buluyor. BofA, Türk lirasının euro ve dolar sepetine karşı 3 aylık vadeli işlemlerle alınmasını önerdi.

AJANDA

1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi ile ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

2) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aliağa Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

3) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güneş Hücresi ve Paneli Entegre Üretim Tesisi Açılışı'na ve Ateş Wind Power 500. Jeneratör Teslim Töreni'ne katılacak.

GOLDMAN SACHS

GOLDMAN SACHS BEKLENTİLERİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs (GS), dün yayımladığı raporunda aralık ayındaki faiz indirimi ve asgari ücret artışlarını değerlendirerek Türk bankaları üzerindeki beklentilerini güncelledi ve bankalara yönelik yatırım notlarında değişiklikler yaptı. Raporda, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla, bankaların net faiz marjlarında (NIM) 2025-2026 döneminde toparlanma yaşanacağı öngörülüyor. GS ekonomistlerinin tahminlerine göre, politika faizinin 2025 sonunda %31 seviyesine, 2026 yılında ise %17-21 aralığına düşmesi bekleniyor. Enflasyonun ise 2025'te %31, 2026'da %20,5 olması öngörülüyor. Bu bağlamda, özel sektör bankalarının 2025 yılında %35, 2026 yılında ise %28 seviyelerinde özkaynak kârlılığı (ROE) yakalaması beklenirken, kamu bankaları için bu oranların sırasıyla %26 ve %20 olması bekleniyor.

Yapı Kredi, Akbank ve Garanti'nin, güçlü net faiz marjı ve özkaynak kârlılığı beklentileriyle öne çıktığı raporda, Yapı Kredi'nin hedef fiyatı 46 TL ile ‘AL’ seviyesine yükseltilirken, Akbank için 94 TL ile ‘AL’ tavsiyesi korunmuş. Garanti’de beklentilerin fiyata yansıdığını ifade eden raporda, ‘NÖTR’ taviyesi ile 163 TL fiyat verilmiş. İş Bankası'nın TL kredi oranındaki düşük pay nedeniyle hedef fiyatı 17 TL ile ‘NÖTR’e düşürülmüş ve kamu bankaları VakıfBank ve Halkbank için ise zayıf varlık kompozisyonları sebebiyle sırasıyla 18 ve 15 TL ile ‘SAT’ tavsiyesi verilmiş.

Raporda, faiz indirimi ve dezenflasyon trendinin özel sektör bankaları için olumlu bir zemin hazırladığı belirtilirken, makro ihtiyati düzenlemelerin toparlanmayı sınırlayabileceği ifade ediliyor. Kamu bankalarının kârlılık ve sermaye yeterliliği açısından daha zayıf bir görünüm sunduğu vurgulanırken, özel sektör bankalarının 2025-2026 döneminde %35'e varan yüksek özkaynak kârlılığıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

TCMB REZERVLERİ

TCMB REZERVLERİ...

TCMB rezervlerinde iyileşme sürüyor. Ekonomi politikasında 2023’ten bu yana süren normalleşme ile TCMB döviz biriktirmeye devam ediyor. Rezervler, bu dönemde para politikasının en önemli aracı olarak kullanıldı. Son gelen (10 Ocak) verilere göre TCMB’nin brüt rezervleri 157,9 milyar dolardan 160,4 milyar dolara yükseldi. İyileşme, net ve swap hariç net rezerv bölümünde daha da net görülüyor. Net rezervler 67,8 milyar dolardan 70 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezervler 55 milyar dolara yükseldi. Swap harici net rezervler 2013 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez bankalarının rezerv yeterlilikleri çeşitli parametrelere göre ölçülüyor. Bu alanda net bir konsensus olmasa da teamülde 3 farklı yöntem var. Bunlardan ilki geniş para arzını izlediğimiz M2’ye göre brüt rezervlerin oranı. Şu anda TCMB verilerine göre M2 para arzı 17,3 trilyon TL olarak gözüküyor. Açıklanan brüt rezervleri mevcut kurdan TL’ye döndüğümüzde %32 oranında bir rezerv yeterliliği oranı karşımıza çıkıyor. Burada kullanılan genel oran %20’nin üstü olması. İlk metriğe göre rezervler oldukça yeterli seviyede. İkinci önemli parametre ithalatı karşılama oranı. Buradaki teamül brüt rezervlerin en az 3 aylık ithalatı karşılaması gerektiği. Son açıklanan dış ticaret verilerine 2024 yılında ithalatımız 344 milyar dolar. Şu anki rezervler 5,6 aylık ithalatı karşılayacak seviyede. Bu metriğe göre de yeterli duruyor.

Son olarak daha muhafazakar bir yöntem daha var. O da Guidotti–Greenspan kuralı olarak bilinen ve kısa vadeli borçların önemsendiği oran. Uygulamada bu kritere uyan gelişmekte olan ülke bulmak zor. Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, bir yıl içinde geri ödenecek toplam dış borç tutarı. Söz konusu oran, bir ülkenin brüt rezervlerinin kısa vadeli dış borcuna (vadesi bir yıl veya daha kısa) eşit olması gerektiğini belirtiyor. Elimizde TCMB’nin açıkladığı ekim verileri var. 2024 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 236,1 milyar ABD doları düzeyinde. Brüt rezervleri buraya oranladığımızda %67,7 oranını buluyoruz ki bu oran yetersiz gibi duruyor. Ancak bu oranın 2023 ve 2021’de %50’nin altına düştüğünü unutmamak gerekiyor.

Not: *Para arzı M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülüyor. M1 (Money 1) ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamı M2 (Money 2) ise M1'e ek olarak tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatların toplamı.

TCMB REZERVLERİ1

ATIŞTIRMALIKLAR

💸 Yabancı yatırımcıların portföy hareketlerinde 10 Ocak haftasında hisse senetlerinden çıkış, tahvil tarafında ise güçlü alım eğilimi öne çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak yabancı yatırımcılar 211,8 milyon dolar net hisse satışı gerçekleştirdi. Tahvil tarafında ise dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. DİBS (Kesin Alım) işlemlerinde yabancı yatırımcılar 460,5 milyon dolarlık net alım yaparak son altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

📈 Bank of America (BofA) stratejistleri, güçlü ABD verilerine rağmen Türk lirasının gelişmekte olan piyasalarda carry trade için cazip bir fırsat sunduğunu değerlendiriyor. BofA, Türk lirasının euro ve dolar sepetine karşı 3 aylık vadeli işlemlerle alınmasını önerdi. Bu öneri, Türkiye’de hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyona göre reel faizlerin pozitif kalacağı beklentisine dayanıyor.

📊 Deutsche Bank, Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerini güncelleyerek enflasyon ve döviz kuru beklentilerini revize etti. Banka analistleri, yıl sonu enflasyon tahminlerini %26'dan %28'e yükseltti ve enflasyonda kalıcılık risklerine dikkat çekti. Dolar/TL için yıl sonu tahmini 43 olarak açıklandı. Analistler, Türkiye'de faiz indirim döngüsünün devam edeceğini ve ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim beklediklerini ifade ettiler. Politika faizinin Nisan ayına kadar %40 seviyesine düşmesi, yıl sonunda ise %32,5 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

⚙️ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, üç şirketin halka arz başvuruları onaylandı. Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin hisse fiyatı 38,44 TL, Destek Finans Faktoring'in 46,98 TL ve Mopaş Marketçilik Gıda'nın 35 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ'nin 9,5 milyar TL, Alternatifbank'ın 4 milyar TL ve Global Menkul Değerler AŞ'nin 1,5 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvuruları da kabul edildi.

🪖 İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze’deki savaşın durdurulmasına yönelik Hamas ile varılan bir anlaşmanın tamamlandığını ve ateşkesin Pazar günü başlamasının planlandığını açıkladı. Anlaşma sürecinde arada ufak tefek pürüzler yaşanıyor. Netanyahu, güvenlik kabinesinin yalnızca Hamas’ın tüm anlaşma maddelerini kabul etmesi halinde toplanacağını ifade etti.

🏦 ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, dün senatoda yapılan onay oturumunda, gelecek görev sürecine dair önemli ipuçları verdi. Oturum, Bessent'in ekonomi, bütçe ve ticaret politikaları gibi temel konularda görüşlerini paylaştığı ve geniş bir konu yelpazesine değindiği bir platform oldu. Bessent, ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük ekonomik problemin, 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmama ihtimali olduğunu vurguladı. Bu indirimlerin sona ermesinin ABD halkı için ciddi bir ekonomik krize yol açabileceğini ifade etti.

Trump

🛢️ Bloomberg’de çıkan habere göre Trump ve danışmanları, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla geniş kapsamlı bir yaptırım stratejisi üzerinde çalışıyor. Bu strateji, aynı zamanda İran ve Venezuela üzerindeki baskıyı artırmayı da hedefliyor. Trump yönetiminin planlarının temelinde, Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımların artırılması veya iyi niyet gösterileri yoluyla Ukrayna savaşını çözmeye yönelik diplomatik bir süreci kolaylaştırmak yer alıyor.

Kaynak: Fintables

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