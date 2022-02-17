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17 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17.02.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ile altın fiyatlarında son durum haftanın 4. gününde de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hazine ve Bakan Nebati'nin altınların hurda değerinden alınacağının açıklaması sonrası altın bilezik alacak ya da elindeki altın bileziği bozduracak olan kişiler "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. İşte 17 Şubat 2022 Perşembe 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

17 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin altınların hurda değerinden alınacağını duyurması sonrası vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen için araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 17 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

17 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Şubat Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 740,61TL, satış fiyatı ise 765,30 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Şubat Perşembe günü 18 ayar altın alış fiyatı 596,01 TL, satış fiyatı ise 596,42 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Şubat Perşembe günü 14 ayar altın alış fiyatı 447,76 TL, satış fiyatı ise 540,18 TL oldu.

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