17 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

17 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla altın bilezik alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin altınların hurda değerinden alınacağını duyurması sonrası vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen için araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 17 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

17 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

17 Şubat Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 740,61TL, satış fiyatı ise 765,30 TL oldu.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Şubat Perşembe günü 18 ayar altın alış fiyatı 596,01 TL, satış fiyatı ise 596,42 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

17 Şubat Perşembe günü 14 ayar altın alış fiyatı 447,76 TL, satış fiyatı ise 540,18 TL oldu.



