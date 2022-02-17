17 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 17 Şubat 2022 Perşembe

17 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para piyasalarına dair açıklamalarda bulundu. Sam Bankman-Fried yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini belirtti. Öte yandan Bitcoin'de son durum; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da yön veriyor. Peki 17 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 17 Şubat Perşembe Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 17 Şubat Perşembe günü yüzde 0,63 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 43.652,23 Dolar, satış fiyatı 43.652,22 Dolar oldu.Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 594.412,42 olurken satış fiyatı ise 594.412,28 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 17 Şubat Perşembe günü alış 3.073,1400 dolar, satış fiyatı 3.073,1300 dolar oldu.

Ethereum TL fiyatı:

Alış: 41.846,9474 TL

Satış: 41.846,8112

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 17 Şubat Perşembe günü alış fiyatı alış fiyatı 0,1477 dolar, satış fiyatı 0,1476 dolar oldu.

Dogecoin TL fiyatı:

Alış: 2,0112 TL

Satış: 2,0099 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 17 Şubat Perşembe günkü alış fiyatı 0,8244 dolar olurken, satış fiyatı 0,8243 doları gördü.

Ripple TL fiyatı:

Alış: 11,2259

Satış: 11,2245

