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17 Şubat çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar?

17.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Şubat Perşembe haftanın yedinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları ellerindeki altınları bozdurmak ya da altın almak isteyen vatandaşlar tarafından sürekli araştırılan konulardan birisidir. Peki 17 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 17 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte son rakamlar...

17 Şubat çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar?

17 Şubat Perşembe, haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak isteyen ve altın alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 17 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 17 Şubat yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

17 Perşembe günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.872,59 dolar

SATIŞ: 1.873,01 dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın

ALIŞ: 816,62

SATIŞ: 816,76

Cumhuriyet altını

ALIŞ: 5.374,00

SARIŞ: 5.424,00

Yarım altın

ALIŞ: 2.661,00

SATIŞ: 2.698,00

Tam altın

ALIŞ: 5.225,25

SATIŞ: 5.326,97

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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