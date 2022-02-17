17 Şubat çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün ne kadar?

17 Şubat Perşembe, haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak isteyen ve altın alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 17 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 17 Şubat yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

17 Perşembe günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.872,59 dolar

SATIŞ: 1.873,01 dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın

ALIŞ: 816,62

SATIŞ: 816,76

Cumhuriyet altını

ALIŞ: 5.374,00

SARIŞ: 5.424,00

Yarım altın

ALIŞ: 2.661,00

SATIŞ: 2.698,00

Tam altın

ALIŞ: 5.225,25

SATIŞ: 5.326,97



