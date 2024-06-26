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18,6 milyar liralık zarar iddiasına yanıt: Bakan Şimşek 'dozu artıyor' diyerek sitem etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.06.2024 13:43
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Dicle Enerji ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin özelleştirmesinde kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Şimşek o iddia için, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" ifadelerini kullandı.

18,6 milyar liralık zarar iddiasına yanıt: Bakan Şimşek 'dozu artıyor' diyerek sitem etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti. Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır" diyen Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"KAMU ZARARI OLMADIĞI RAPORLARLA TESPİT EDİLDİ"

"2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır.

Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkânın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

Express


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Mehmet Şimşek
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