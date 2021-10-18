18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılır. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı SMS ile sorgulanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiyeyi takip edebilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Öte yandan e-Devlet üzerinden de evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Ekrana gelen sayfada maaş ödemesine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

İşte 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Aksaray

3- Kırklareli

4- Antalya

5- Balıkesir

6- Bolu

7- Samsun

8- Hatay

9- Sakarya

10- İzmir

11- Osmaniye

12- İstanbul

13- Zonguldak

14- Manisa

15- Niğde

16- Mersin

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Konya

20- Diyarbakır

21- Ordu

22- Uşak

23- Aydın

24- Adıyaman

25- Bursa

26- Adana

27- Düzce

28- Çorum

29- Kayseri



