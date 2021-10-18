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18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

18.10.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gelir kriterlerinin uygun olması, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu ve bakıma muhtaçlık kriteri gerekiyor. Evde bakım parası almak için, engelli kişinin geliri de dahil olmak üzere, hane halkının tüm net geliri toplanır ve hane halkı sayısına bölünür. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılır. Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı SMS ile sorgulanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiyeyi takip edebilir. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Öte yandan e-Devlet üzerinden de evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Ekrana gelen sayfada maaş ödemesine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi!

18 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

İşte 18 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat
2- Aksaray
3- Kırklareli
4- Antalya
5- Balıkesir
6- Bolu
7- Samsun
8- Hatay
9- Sakarya
10- İzmir
11- Osmaniye
12- İstanbul
13- Zonguldak
14- Manisa
15- Niğde
16- Mersin
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Konya
20- Diyarbakır
21- Ordu
22- Uşak
23- Aydın
24- Adıyaman
25- Bursa
26- Adana
27- Düzce
28- Çorum
29- Kayseri


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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