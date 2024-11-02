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18 ilaç daha geri ödeme listesinde! Bakan Işıkhan duyurdu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.11.2024 11:38
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Buna göre 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama Sosyal Güvenlik Kurumumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne eklendi.

18 ilaç daha geri ödeme listesinde! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla önemli gelişmeyi duyurdu.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

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Buna göre 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama Sosyal Güvenlik Kurumumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
ilaç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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