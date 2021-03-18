18 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatı | 18 Mart Perşembe anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik olmadı. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında düne göre az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 378,42 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 229 TL civarlarında gezindi.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 385 TL

SATIŞ: 388 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 230,97 TL

SATIŞ: 278,89 TL

18 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın

ALIŞ: 1,370 TL

SATIŞ: 1,397 TL

Çeyrek Altın

ALIŞ: 686 TL

SATIŞ: 698 TL

Gram Altın

ALIŞ: 421,19 TL

SATIŞ: 421,28 TL

ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatlarında bir süredir etkili olan satış baskısının durulması ve fiyatlardaki yükseliş çabasının istikrar kazanması açısından küresel tahvillerdeki satış hareketinin durulması önem taşıyor. Bu çerçevede bugün Fed’den gelecek olan mesajları ve global faiz hadlerindeki hareketliliği yakından takip edeceğiz. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Ayı TÜFE verileri, ABD Şubat Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları, FOMC Toplantı Kararı ve kararın arından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklama takip edilecek.



