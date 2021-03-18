FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 18 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatı | 18 Mart Perşembe anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

18 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatı | 18 Mart Perşembe anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2021 07:16 | Son Güncelleme

Özellikle düğünlerin, yatırım yapmak isteyenlerin ve altın takı kullanmayı seven birçok vatandaşın gündeminde yer alan 22 ve 14 ayar bilezik fiyatları günden güne değişmekte. Altın fiyatlarındaki değişim ise ilgiyle takip ediliyor. 18 Mart Perşembe günü 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatları ise merak ediliyor.

18 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatı | 18 Mart Perşembe anlık 22 ve 14 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarında bir süredir hareketlilik olmadı. Genel olarak aynı seviyelerde ilerleyen 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram altın fiyatlarında düne göre az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. Dün 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 378,42 TL civarlarında iken 14 ayar bileziğin gram alış fiyatı ise 229 TL civarlarında gezindi.

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 385 TL
SATIŞ: 388 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

ALIŞ: 230,97 TL
SATIŞ: 278,89 TL

18 MART ALTIN FİYATLARI

Yarım Altın
ALIŞ: 1,370 TL
SATIŞ: 1,397 TL

Çeyrek Altın
ALIŞ: 686 TL
SATIŞ: 698 TL

Gram Altın
ALIŞ: 421,19 TL
SATIŞ: 421,28 TL

ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatlarında bir süredir etkili olan satış baskısının durulması ve fiyatlardaki yükseliş çabasının istikrar kazanması açısından küresel tahvillerdeki satış hareketinin durulması önem taşıyor. Bu çerçevede bugün Fed’den gelecek olan mesajları ve global faiz hadlerindeki hareketliliği yakından takip edeceğiz. Bugün yurt dışında Euro Bölgesi Şubat Ayı TÜFE verileri, ABD Şubat Ayı Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları, FOMC Toplantı Kararı ve kararın arından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklama takip edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 MartÇılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyorKısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama
Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama
Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin
Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin
Doğadan topladı, zengin oldu!
Doğadan topladı, zengin oldu!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
'İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 artabilir'
'İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 artabilir'
Akaryakıtta tavan fiyat kararı!
Akaryakıtta tavan fiyat kararı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
Ali Koç duyurdu: Tarihi yatırım!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut ve otomobil satışlarında önemli düzenleme
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak
Yemek kartları kalkıyor mu?
Yemek kartları kalkıyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatlarında yükseliş! | 18 Mart altın fiyatları ne kadar?
18 Mart altın fiyatları ne kadar?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 17 Mart Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Mart
Dogecoin nedir? İşte Dogecoin yorumları....
Dogecoin nedir?
Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin "elektrikli oto"da bölgesel üs hedefi
Türkiye'nin "elektrikli oto"da bölgesel üs hedefi
17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları!
Şans Topu çekiliş sonuçları!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.