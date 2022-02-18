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18 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 18 Şubat 2022 Cuma

18.02.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat Dolar kuru haftanın beşinci gününde de yatırımcılar, yatırım yapmak isteyen vatandaşlar veya herhangi bir sebepten ötürü ellerindeki Dolar ve Euro'ları bozdurmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. TCMB'nin faiz kararının ardından döviz kurlarında kayda değer bir hareket görülmedi. Peki 18 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Şubat 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

18 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 18 Şubat 2022 Cuma

18 Şubat Dolar kuru ve piyasalarda son durum dolar ve euro alım satımı yapacak vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında kayda değer bir hareket görülmedi. Öte yandan vatandaşlar 18 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 18 Şubat Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

18 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, haftanın dördüncü günü sabah saatleridne 13,60 lira bandındaki yatay seyrine devam etmişti. 18 Şubat Cuma günü güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise haftanın dördüncü günü aynı dakikalarda 15,4509 TL alış fiyatı, 15,4610 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro TCMB
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